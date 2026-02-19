Fiumicino si prepara a sostenere uno dei suoi atleti più rappresentativi, Edoardo Giordan. Quest'ultimo, schermidore di grande rilievo, è infatti impegnato nella cornice della Coppa del Mondo Paralimpica 2026, di scena a Pisa. Il confronto con i migliori atleti del panorama internazionale avverrà oggi, venerdì 20 febbraio, quando Giordan gareggerà nella specialità della sciabola. Mentre, domani, sabato 21, sarà protagonista nella spada maschile. Due appuntamenti molto attesi, che lo vedranno impegnato in una competizione di altissimo livello. La tappa toscana rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del circuito paralimpico e richiama schermidori da tutto il mondo. Campione già affermato, Edoardo Giordan ha più volte portato il nome di Fiumicino sui palcoscenici internazionali, conquistando risultati importanti e distinguendosi per determinazione, talento e spirito sportivo. Le sue prestazioni hanno contribuito a dare lustro non solo alla città, ma all’intero movimento azzurro. A nome dell’amministrazione e della comunità, arriva un messaggio di sostegno e incoraggiamento rivolto a lui e a tutti gli atleti italiani impegnati nella competizione. L’auspicio è che anche questa volta Edoardo possa raggiungere nuovi, preziosi traguardi, regalando emozioni e orgoglio ai suoi concittadini.

