Notizia di grande prestigio per Massimo Brizi. Nei giorni scorsi uno dei capisaldi degli sport da combattimento di Civitavecchia e non solo, ha ricevuto uno splendido riconoscimento. Infatti Brizi si è recato addirittura in Brasile, a Vitória, nello stato di Espirito Santo, dove gli è stata conferita la cintura nera 8° Dan, in una manifestazione che ha visto la presenza di molti dei fighter più forti della storia, soprattutto per quanto riguarda il full contact, la specialità praticata da Brizi, come ad esempio Benny “The Jet” Urquidez, Bill “Superfoot” Wallace, Joe Coerly e Carlos Roberto Silva. Per Brizi si tratta di una delle soddisfazioni più grandi della sua carriera, costellata di numerosissimi successi, prima come atleta, laureandosi per ben 22 volte campione del mondo, e poi come organizzatore di eventi e soprattutto come maestro, accompagnando l’imponente crescita di Alessio Crescentini, anche lui salito in cima al mondo.

