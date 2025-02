Il PalaSupernova è pronto ad aprire le porte alla capolista Virtus Pomezia e lo farà domani alle ore 18, quando i ragazzi di coach Andrea Sardo scenderanno in campo per la prima gara del mese di marzo. Una prima dai tanti temi, che potrebbe dare risposte interessanti alla Supernova Fiumicino di Serie C e proprio il tecnico rossonero ha detto la sua: «Giocheremo contro una squadra di categoria superiore e in tal senso c’è anche la classifica che parla da sola, noi di contro stiamo cercando di raggiungere il miglior risultato possibile stagionale. Per farlo dovremo dare tutto da qui alla fine. Veniamo purtroppo dal ko di Frosinone e quindi ora siamo consapevoli che toccherà conquistare più punti possibili nelle ultime sette giornate. Sappiamo che con Pomezia c’è differenza, ma lotteremo fino alla fine per conquistare un risultato fondamentale. Per riuscirci, però, servirà maggiore bilanciamento difensivo, grande cura ai dettagli e non concedere nuovamente tanti punti come accaduto nelle ultime giornate».

La gara del PalaSupernova, inoltre, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club.

