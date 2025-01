Ora sono 12. Stiamo parlando delle vittorie consecutive da inizio stagione della Comal Civitavecchia Volley nel campionato di Serie C. Nella penultima giornata d’andata le rossonere hanno sconfitto per 3-0 il Tuscolano in un Marconi sempre più emozionato per la portata del lavoro che sta facendo la squadra allenata da Alessio Pignatelli. La stagione sta andando avanti in maniera quasi perfetta. E la gara di questo weekend ha rispecchiato quanto si è visto finora. Guidozzi e compagne non hanno avuto problemi a far rispettare un pronostico che le vedeva nettamente favorite per un successo senza discussioni. Con questo nuovo successo manca pochissimo per il titolo di campione d'inverno e, di conseguenza, per la qualificazione al primo trofeo della stagione, ovvero la Coppa Lazio.

«Siamo andati molto bene - afferma coach Pignatelli - partita mai in discussione, giocata con molta attenzione e determinazione. Questo, sommato al nostro valore, ha determinato un tre a zero netto ma comunque per nulla scontato soprattutto dopo un lungo periodo di sosta per le festività».

