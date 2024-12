Tempo d’esordio per la Comal Civitavecchia Volley, che comincia il suo nuovo percorso da un difficile impegno casalingo. Alle 18.30 farà tappa alla palestra dell’istituto Marconi l’Antares Roma, che l’anno scorso ha dato battaglia alla formazione guidata da Alessio Pignatelli per i primi posti della classifica, anche se alla fine le civitavecchiesi riuscirono a portare a casa la seconda posizione con tanti punti di vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti. Per quanto riguarda la formazione per questo primo impegno interno, Simeoni e Serra saranno assenti, in quanto indisponibili. «Le sensazioni sono sicuramente buonissime - afferma capitan Veronica Guidozzi - la squadra sta lavorando molto bene. Arriviamo a questo primo appuntamento pronte e poi vedremo quello che accadrà. Ce la vedremo con una squadra molto buona, costruita per fare molto bene. Siamo due squadre molto forti. Da parte nostra cercheremo di migliorarci rispetto a quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione, però questo credo che sia normale. Dando uno sguardo al nostro girone, Viterbo è stata costruita molto bene, anche perché viene da una retrocessione da una serie superiore. Le qualità sono quelle, hanno già fatto molta esperienza in serie B2. Dovremo dare il massimo contro di loro. L'amarezza di quello che è accaduto nella scorsa stagione rimane, in quanto eravamo una squadra costruita molto bene, che ha lavorato benissimo insieme, un gruppo coeso. Ci aspettavamo qualcosa di più, ma questo non vuol dire che abbiamo fallito l'obiettivo. Io credo che sia stata una stagione totalmente positiva e ci siamo portati a casa il buono di quello che è stato e ripartiamo proprio da questo». Volto nuovo all’interno del club è quello del vice allenatore che ha preso il posto del direttore tecnico Cristiano Cesarini, ovvero Simone Celestini. «C'è un po’ di emozione - spiega Celestini - visto che sono più di 10 anni che non siedo in panchina per una partita di campionato. Rispetto all’esperienza passata, malgrado la mia esperienza come secondo allenatore anche in campionati di livello più alto B2 e B1, sono una persona umile e mi sono messo al servizio per dare il massimo. Considerata anche la lunga assenza devo re-imparare tante cose ma ci sto mettendo tutto l’impegno che posso. La squadra e la società mi hanno fatto sentire subito ben accolto e parte del gruppo. In questo mese e mezzo le ragazze hanno lavorato molto bene e spero che il lavoro si veda già da sabato. Con coach Pignatelli c’è un ottimo rapporto, ci conosciamo da tanti anni e vediamo la pallavolo con un'ottica molto simile, da lui posso imparare molto visto la sua lunga esperienza». Inizia con una trasferta, invece, il campionato della squadra di serie D maschile rossonera, che sarà targata Roses Hotels. Domenica saranno ospiti del Nuovo Montona Cecilia al Pala Scozzese di Roma. Un’obiettivo ben chiaro, raggiungere il miglior piazzamento possibile, e tanta voglia di esprimere una buona pallavolo e di dimostrare le qualità di un gruppo eterogeneo per età e con vari livelli di esperienza tecnica. Sia la CF Comal sia la DM Roses Hotel hanno investito molti allenamenti nella preparazione fisica oltre che tecnica, e nella confidenza in campo giocando numerose amichevoli sul territorio. «Anche quest'anno sarà dato ampio spazio ai giovani nelle fila delle prime squadre - afferma la Presidente Viviana Marozza - Un investimento sul futuro che la Cv Volley porta avanti da anni per dare fiducia e far crescere giovani pallavolisti e pallavoliste del Territorio attraverso un percorso proteso verso l’alto livello».

