Prima vittoria casalinga con il brivido per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C, che davanti al pubblico amico del Marconi sconfigge per 3-0 il Duemila12. I primi due set sono stati nettamente in favore della squadra di Alessio Pignatelli, che non ha avuto problemi a mettersi in tasca il primo punto per la classifica. Ma nel terzo spicchio di gara ha rischiato di perderlo, andando addirittura sotto 24-20. Poi un'importante rimonta finale ha consentito alle civitavecchiesi di portare a casa la vittoria senza macchie. Coach Alessio Pignatelli ha dato spazio a quasi tutte le giocatrici inserite in distinta, con l’obiettivo di farle giungere il prima possibile al top della forma. Con questi successi la Comal si porta in classifica a quota 5 punti. «Siamo sicuramente contenti per la vittoria - commenta il coach della Comal CVA, Alessio Pignatelli - anche se penso che dovevamo chiudere prima la partita e non vivere un finale con il brivido. Siamo una squadra con tante giovani che si sta costruendo piano piano e quindi dobbiamo ancora trovare la quadra. Sicuramente si è anche sentita l'assenza di Scarano per un attacco influenzale, che non ci ha consentito di poterci esprimere come volevamo. Ma siamo pronti a dare sempre di più, già dalla trasferta del prossimo fine settimana a Mentana».

