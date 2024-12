La Comal Civitavecchia Volley va a caccia della nona vittoria consecutiva, con tutta la voglia di continuare a seminare il panico del campionato di Serie C. Domenica alle ore 18 la capolista del girone B sarà ospite dell’Ascor, squadra di metà classifica, che però non va catalogata come uno dei tanti sparring partner che abbiamo visto in queste settimane. Infatti le romane sono state un brutto ostacolo da superare per l’Antares, che ha lasciato un punto contro questo avversario, imponendosi solo al tie-break.

Quindi sarà un impegno da affrontare al meglio per il gruppo di Alessio Pignatelli, lanciato anche verso la qualificazione alla Final Four di Coppa Lazio, cosa che raggiungerà nel caso dovesse chiudere davanti a tutti al termine del girone d’andata, a cui mancano solamente cinque partite. La Final Four si disputerà a fine gennaio e quindi non andrà a disturbare la parte calda della stagione.

Nell’ultimo turno le rossonere hanno aumentato a tre i punti di vantaggio nei confronti della seconda posizione visto che, sempre l’Antares, ha dovuto passare al quinto set per affermarsi nei confronti del San Paolo Ostiense.

Sicuramente come tutte le partite non dobbiamo abbassare la guardia - afferma la giovane, ma già esperta, Alessia Faedda - ma dobbiamo continuare a puntare sempre a vincere perché le capacità e le possibilità le abbiamo tutte». Ma l’obiettivo della Comal potrebbe essere ancora più grande rispetto a quanto paventato finora? Ovvero pensare di vincere il girone e non solamente qualificarsi ai playoff. «Proprio per questo come gli altri anni puntiamo ai playoff - conclude la palleggiatrice rossonera - con particolare importanza al primo posto. Parlare del futuro non è semplice, ora però bisogna solamente avere l'obbiettivo sempre presente, senza mai mollare».

