Grande colpo di mercato per il Tolfa. La società calcistica collinare, presieduta da Alessio Vannicola, riuscita a portare in maglia biancorossa il bravissimo centrocampista Federico Peluso, giocatore che si è svincolato dal Cerveteri. Quello di Peluso è un graditissimo ritorno nella famiglia biancorossa: proprio lui è stato uno dei protagonisti della stagione 2021-2022 del Tolfa con ben 6 reti all’attivo. Patron Vannicola, grazie all'ottimo lavoro del direttore sportivo Marcello Smacchia, ha fatto quindi alla squadra, a mister Macaluso e agli altri tecnici un ottimo regalo di fine anno. Da rilevare che con il mercato invernale (lo scorso 15 dicembre) il Tolfa ha portato in maglia biancorossa anche l'attaccante classe 2000 Matteo Piano (ex Boreale) proveniente dal Cerveteri con esperienza anche in Eccellenza.

