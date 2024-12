Fine settimana in chiaroscuro quello delle principali squadre della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia impegnate nel campionato di serie C. La buona notizia arriva dal campionato di serie C maschile, dove sorprendentemente l’Etruria Volley ha vinto contro il Zagarolo Sports Academy in trasferta. Sabato pomeriggio all’impianto Piero Arrigo di Zagarolo il sestetto allenato da Claudio Quaglia ha giocato una gara di buon livello vincendo per 3-1 una gara tutt’altro che facile contro una diretta avversaria per la salvezza (parziali 25/10 - 25/23 - 22/25 - 25/23). Con i tre punti ottenuti a Zagarolo l’Etruria Volley si installa al nono posto nel girone B a quota 17 lasciando a tre punti di distanza la prima inseguitrice San Paolo Ostiense che ha perso in casa contro il Casal Bertone, intravedendo l’obiettivo stagionale che si avvicina. Il discorso è molto differente per l’Asp Civitavecchia nel campionato di serie C femminile. Domenica pomeriggio le rossoblu hanno steccato la partita contro l’Asd Lupi di Marte che poteva valere l'allungo decisivo per la salvezza. A Castelnuovo di Porto la squadra civitavecchiese ha giocato una partita deludente con il comando del gioco nelle mani delle padrone di casa che hanno ottenuto una importante vittoria per 3-1 (parziali 25/16 - 16/25 - 25/18 - 25/23). A parziale scusante dell’Asp Civitavecchia è possibile indicare la consueta panchina corta ma questa volta il passo indietro nel gioco è la causa principale della sconfitta: «La partita è andata male. Rispetto alla partita precedente abbiamo sistemato la ricezione ma abbiamo grossi problemi in attacco, limitati nelle rotazioni e abbiamo pochi cambi. Zagarolo ha fatto una bella partita ma noi non siamo competitivi in attacco» ha commentato in modo eloquente il tecnico rossoblù Giovanni Guidozzi, diretto come sempre. La sconfitta di domenica pone l'Asp Civitavecchia in una condizione incerta al quartultimo posto nel girone B con 16 punti: le rivali hanno migliorato la classifica e la più vicina è ora l'Ascor Volley al decimo posto con 20 punti, mentre la zona retrocessione è distante solo 5 punti. E il prossimo turno non sorride certamente alle civitavecchiesi che riceveranno al Palazzetto Insolera-Tamagnini le seconde in classifica del Formello Tor Di Quinto.

