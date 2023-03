Sport

Colpaccio Civitavecchia in difesa: ecco Nicholas Veronesi

CALCIO, ECCELLENZA. Classe 2001, diciotto anni già compiuti, tanto talento da vendere e un curriculum di tutto rispetto. Il terzino sinistro, residente a Ladispoli, è stato preso in prestito dal Trastevere dove ha militato nella Juniores Nazionale. «Felice di entrare a far parte di un club così importante. Non è stato facile scegliere questa piazza, le proposte erano molte»