Dopo quattro stagioni insieme, Simone Serafini non sarà più l’allenatore del Gabbiano Top Team Mantova. A darne notizia è stata proprio la società virgiliana, a cui il tecnico civitavecchiese ha legato le sue fortune nell’ultimo quadriennio. Molto conosciuto nell’ambito pallavolistico locale, e in particolare per le sue esperienze all’Asp, Serafini si è fatto presto ben notare anche al di fuori dei confini del volley locale e regionale, avendo così la possibilità di vivere questa esperienza molto formativa, sia per quanto riguarda l’aspetto sportivo, ma anche come banco di prova nella vita. «Serafini è arrivato sulla panchina mantovana all’inizio della stagione 2021/2022 – affermano dal Gabbiano – guidando la società per due stagioni in serie B prima di approdare in serie A. Sotto la sua guida sono stati raggiunti risultati straordinari, con il primo posto al termine della Regular Season per 3 anni consecutivi, la Semifinale della Del Monte Coppa Italia di A3 nella scorsa stagione, la Finale della Del Monte Supercoppa oltre alla Finale playoff Promozione sempre nello stesso sorprendente campionato. Siamo grati a coach Serafini per aver contribuito a scrivere pagine importanti della storia del club, con determinazione e professionalità, e gli auguriamo un futuro nel mondo del volley ricco di successi e soddisfazioni».

