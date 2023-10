Perde per pochi punti la Rim, che ha giocato una buona partita a Latina, uscendo sconfitta per 85 a 81.

Succede tutto nell'ultimo minuto, i ceriti conducono la gara in vantaggio, facendosi superare nel finale. Una beffa, due punti che gli uomini di Russo potevano portare a casa.

Eppure non sono stati capaci di gestire il risultato, ribaltato da un Latina più esperto e cinico.

Una sconfitta, quella della Rim Dcl Edilizia, che non preoccupa il coach Russo, da una parte soddisfatto della prestazione, dall'altra rammaricato perché avevano la partita in pugno.

«Peccato, meritavamo di vincere - ha commentato il coach cerveterano - . Purtroppo non siamo stati pronti a difendere il vantaggio, questo non mi sottrae a ringraziare i ragazzi per la prestazione convincente, autoritaria, che è mancata di un pizzico di esperienza. Sono contento di come abbiamo approcciato la gara, ma è chiaro che bisogna migliorarci sotto alcuni aspetti, fondamentali per crescere e disputare il campionato con più facilità. Per noi come siamo una matricola sarà un torneo con tanti ostacoli, ma devo dire che vedo una squadra solida e con la voglia di non mollare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA