Dando uno sguardo alle nuove caselle che arricchiranno il roster della Comal Civitavecchia Volley Academy ce ne è una che non può passare assolutamente inosservata. Nel gruppo di Alessio Pignatelli ci sarà anche la schiacciatrice di banda Sara Scarano, che sarà una delle rappresentanti d'eccezione dello spogliatoio con capitan Veronica Guidozzi. Classe 1991, originaria di Nettuno, la giocatrice, che è anche mamma, arriva dall'esperienza con l'Onda Volley di Anzio, di cui è stata un pilastro per anni e con cui ha ottenuto la promozione in B2 nella scorsa stagione dopo aver lottato proprio contro le tigri. Scarano vanta mezzi fisici imponenti per la categoria, oltre a sapersi distinguersi nei vari fondamentali del gioco. Intanto, dopo i primi allenamenti sulla spiaggia di Sant’Agostino e al parco Martiri delle Fobie, la Comal ha cominciato, anche per via delle giornate di maltempo di questi giorni, ad allenarsi anche alla palestra dell’istituto Marconi, sempre sotto lo sguardo del preparatore atletico Francesco Capparella.

«Siamo rientrati in palestra - spiega coach Alessio Pignatelli - abbiamo fatto una prima settimana all'aria aperta, viste anche le temperature, che ci facevano sudare parecchio. Siamo contenti di rientrare in palestra, pronti per iniziare con una buona dose di lavoro».

Per la Comal ci si attende una stagione davvero importante, nei piani alti della classifica, così come avvenuto nel passato campionato di serie C.

«Partiamo da un risultato molto importante lo scorso anno - riprende Pignatelli - con il raggiungimento dei playoff. La squadra è notevolmente cambiata e cercheremo prima di capire quali sono le nostre reali forze sul campo, ma sicuramente vogliamo fare una stagione da protagonisti. Abbiamo cercato soprattutto di dare un'identità al gruppo. Un'identità di un gruppo giovanile, che però ha delle qualità importanti. Pensiamo che sia una squadra pronta per fare questo campionato e per fare molto bene, accompagnata da due seniores, due ragazze esperte che hanno avuto dei percorsi importanti a livello nazionale e che serviranno per equilibrare un po’ il gruppo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA