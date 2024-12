Il campionato di Serie C femminile giunge alla ventesima giornata con l’Asp Civitavecchia impegnata in trasferta alle 16 sul campo del Volley Cali Roma.

La squadra romana è composta per la maggior parte da pallavoliste molto giovani che stanno disputando un ottimo campionato in serie C dove sono al momento all’ottavo posto con 27 punti e sono arrivate in semifinale nel tabellone ne under 18.

La partita alla Palestra dell’Istituto Magellano di Roma si presenta dunque come un altro difficile ostacolo sulla strada della salvezza per il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi: «Andiamo a Roma cercando di fare il meglio - ha commentato il tecnico rossoblu - in questo caso abbiamo tutta la rosa disponibile e cerchiamo di fare la miglior partita possibile, con l’obiettivo di prendere qualche punto utile per la classifica. Non si gioca mai per perdere».

Nel fine settimana sarà in campo anche l’Etruria Volley, l’altra squadra principale maschile della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia. Domani alle 19 i gialloblù di Claudio quaglia riceveranno al Palazzetto Comunale di Tuscania l’Ecosantagata Civita Castellana ultima in classifica.

Sarà una buona occasione per compiere un altro passo avanti in classifica dopo la bella vittoria di domenica scorsa in trasferta a Marino. Nel girone B del campionato maschile di serie C l’Etruria Volley occupa il nono posto con 23 punti.

Mercoledì la formazione Under 19 dell’Etruria Volley ha battuto in semifinale la Fenice per 3-1 guadagnandosi l’accesso alla finale della fase regionale, a conferma del lavoro di livello che Asp Civitavecchia e Tuscania Volley stanno mettendo in campo con i giovani.

