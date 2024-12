Anche se provvisorio, la DCL Edilizia BKL RIM, ha il calendario da pochi giorni. Esordio lontano da casa contro Fonte Roma Eur, domenica 5 ottobre.

Sette giorni dopo arriva al Pala Sorbo il Fas Roma e il 19, nel turno infrasettimanale, il derby sul campo della Cestistica Civitavecchia .

Nel mentre, ci sono le prime amichevoli a dare qualche indicazione a coach Giorgio Russo. Contro Basket Roma, infatti, si è vista una squadra di spessore, sebbene non ci fossero quattro giocatori.

La notizia brutta è l'infortunio al capitano Manuele Parroccini, che in uno scontro di gioco si è fratturato una costola, che lo costringerà a rimanere out almeno per un mese.

Tutto sommato coach Russo si è detto soddisfatto della squadra.

«Siamo una formazione solida, sono abbastanza contento delle risposte ricevute nel corso dell'amichevole - sostiene il coach tirrenico - Eravamo senza alcuni titolari, ci siamo ben comportati, sfoderando una prestazione che a mio avviso è stata convincente sotto ogni punto di vista».

Le premesse ad oggi appaiono buone , ed il gruppo dello scorso anno è stato consolidato da innesti preziosi per la formazione che nasce dalla fusione da i due club di Ladispoli e Cerveteri.

