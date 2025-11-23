La Comal Civitavecchia Volley centra una clamorosa e meritata vittoria sul campo della Luiss, imponendosi 3-2 in quello che era uno dei big match più attesi del girone A di Serie C. Le rossonere di Alessio Pignatelli, arrivate a Roma a punteggio pieno e decise a mantenere la corsa per la promozione, hanno affrontato una sfida durissima contro le universitarie, tra le candidate al salto di categoria e con in campo l’ex civitavecchiese Vittoria De Benedictis.

Il match ha subito mostrato l’equilibrio e la tensione che ci si poteva aspettare: la Comal ha sofferto inizialmente lle padrone di casa, perdendo i primi due set con parziali di 25-19 e 25-22. Nonostante l’assenza della capitana Veronica Guidozzi, le coccinelle non si sono demoralizzate: il gruppo ha saputo reagire con determinazione, cambiando ritmo e intensità nella fase centrale della gara.

Il terzo e il quarto set sono stati un’autentica prova di carattere: la Comal ha trovato ritmo e lucidità in ricezione e difesa, permettendo al servizio e in attacco di ribaltare l’inerzia della partita, vincendo rispettivamente 21-25 e 19-25. Il tie-break ha rappresentato il momento decisivo: le civitavecchiesi hanno giocato con coraggio e precisione, dominando 7-15 e portando a casa una vittoria che vale doppio, non solo per i punti ma anche per il morale. Ci sarebbe anche una notizia "negativa" in questo grande colpo: la Cv Volley ha perso un punto per strada, non accadeva da tempo immemore.

«Sotto 2-0 non era facile – commenta un soddisfatto Alessio Pignatelli – devo dire che in quel momento difficile la squadra ha deciso di stringersi un po’ di più. Questa è stata l’arma vincente. Il gruppo ha dimostrato coesione e spirito di sacrificio ed anche un buon talento tecnico. Adesso manteniamo i piedi a terra per preparare al meglio la prossima sfida».

Questa affermazione conferma la solidità mentale della squadra, capace di superare momenti di difficoltà e di rispondere con intensità alle sfide più complicate. La Comal Civitavecchia Volley, nonostante le assenze importanti, dimostra di avere tutti gli strumenti per giocarsi la promozione fino alla fine, consolidando la propria leadership nel girone e inviando un segnale chiaro alle dirette rivali: la corsa al vertice passa anche dalla capacità di vincere le sfide più impegnative.

