Torna “Lo Sport di Tutti 2024”, l’evento finale organizzato da Civitavecchia Volley per sensibilizzare all’inclusività, in collaborazione con Enel e il Centro Sportivo Italiano, che è da tre anni un appuntamento fisso in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Infatti domani presso l’Iis Marconi i giovani atleti rossoneri che hanno preso parte al progetto durante le ultime stagioni parteciperanno ad un torneo interno di sitting volley.

«L’evento organizzato dall’associazione dà l’opportunità ai giovani di mettersi nei panni di chi pratica lo stesso sport ma con diverse abilità - afferma la presidente Viviana Marozza - lo scopo è quello di stimolare gli atleti a cambiare il proprio punto di vista, entrate in empatia col prossimo e schiacciare i pregiudizi e le differenze».

