Finisce la collaborazione tra Civitavecchia Volley e Volley Academy Civitavecchia che per due stagioni avevano dato vita alla Civitavecchia Volley Academy (CVA).

I direttivi delle due realtà comunicano congiuntamente che, a partire da oggi, termina la loro collaborazione e che continueranno la propria attività sportiva in modo indipendente l’una dall’altra.

Le due società opereranno separatamente ma definiranno di comune accordo, nei prossimi giorni le attività per la prossima stagione in modo da garantire a tutti gli atleti il percorso migliore per ciascuno di essi.

«Non c’è stata e non ci sarà nessuna guerra. Le strade delle nostre due società - spiega la presidentessa della Civitavecchia Volley Viviana Marozza - si sono divise, ma nessuno farà pressione a genitori e ragazzi per andare dall’una o dall’altra parte. In linea di massima ognuno si riprenderà gli atleti che aveva prima di questo progetto di collaborazione, poi, se qualcuno dovesse decidere di seguire un amichetto o un’amichetta da una parte piuttosto che dall’altra - conclude la numero uno rossonera - massimo fairplay».

