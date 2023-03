PALLAVOLO Domenica al Palazzetto di Anguillara le Final Four del campionato provinciale Viterbo U16 femminile

Sopra il cielo solo colori arancioneri. Domenica al Palazzetto di Anguillara si sono disputate le Final Four del campionato provinciale Viterbo U16 femminile. Sono le atlete dell'U16 Fix2Go della Civitavecchia Volley Academy a sollevare la coppa di campionesse provinciali, seguono subito dietro le U16 Naturbelle al 2° posto come vicecampionesse provinciali. Arriva in casa CVA, il polo presieduto da Viviana Marozza e Giorgio Piendibene, il secondo titolo provinciale della stagione dopo aver vinto la scorsa settimana il titolo U14 F con la squadra Moccia. La società arancionera ha alzato una doppia coppa che premia la qualità del lavoro svolto da tutte le atlete, dallo staff tecnico e dirigenziale e del progetto societario stesso che, a pochi mesi dalla nascita di Civitavecchia Volley Academy, conferma di essere il polo di riferimento nel settore giovanile e non solo del nostro territorio. Dopo aver strappato l'accesso diretto alle Final Four da capolista del girone, le due U16 della CVA hanno vinto entrambe la semifinale e si sono contese in una finale tutta arancionera il titolo provinciale che è stato alla fine targato Fix2Go, dopo una gara combattuta e durante la quale entrambe le squadre hanno espresso un ottimo gioco. A prescindere dal colore della medaglia vinta la soddisfazione è grande per entrambi gli staff tecnici, da un lato coach Alessio Pignatelli e dall'altro coach Roberto Scaccia, con il supporto del dirigente Antonino Fortugno per entrambe le squadre. «Il progetto Under16 femminile è figlio di un'unione di forze e di staff tecnico e dirigenziale - affermano i coach Pignatelli e Scaccia - Abbiamo fatto un risultato notevole, portando 27 atlete ad essere le più brave della provincia di Viterbo. Il primo e secondo posto denotano la qualità del nostro lavoro. Vedremo meglio come gestire in futuro i percorsi delle singole atlete; alcune sono già inserite in serie D, altre nelle Prime Divisioni. Vincere il campionato è una tappa importante che gratifica la squadra per tutto l'impegno ed è un momento di gioia condividere i primi posti della classifica tra atlete che indossano la stessa maglia».

Fix2Go: Baldi Camilla, Baldi Matilde, Berlingerio Ivana, Capuani Rebecca, Cozzolino Elisa, Di Luca Giorgia, Donghi Olivia, Marcorelli Giulia, Pellone Karola, Ramoni Alice, Salzano Eva, Quintieri Maria Giulia, Zuccari Stella.

Naturbelle: Balistreri Eleonora, Catanesi Sara, Caputi Greta, Faggiano Francesca, Fortugno Perla, Galletta Aurora, Giannessi Beatrice, Lore' Irene, Paravani Lucia, Pasquini Sofia, Pusino Camilla, Ramoni Isabella, Ricciardi Giulia, Scocco Sara.

