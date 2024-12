Dopo due mesi fatti praticamente di attesa e di partite che avevano poco o nulla da dire, arriva la fase calda per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel campionato di serie C.

Alle 16 le arancionere saranno a Colleferro per sfidare la Dea Volley nella prima giornata del gironcino a tre dei playoff.

Sarà una gara sulla falsariga della cosiddetta “morte istantanea” per il gruppo di Alessio Pignatelli, chiamato a fare risultato in trasferta per potersi instradare verso la qualificazione alla finalissima, che sarà in possesso solo della prima classificata di questo gironcino, che si chiama E e che, per la prima sfida, vedrà riposare il Tor di Quinto.

Gli altri incontri saranno quello del 25 maggio a Formello, dove proprio il Tor di Quinto ospiterà la Dea, chiusura il 1 giugno alle 19.30, quando la Comal ospiterà alla palestra dell’istituto Marconi il Tor di Quinto, con orario spostato in avanti rispetto a quello canonico delle 18.30, per avere più fresco in palestra e per favorire un grande accesso di pubblico sulle tribune semovibili dell’impianto. La Dea Volley ha chiuso al terzo posto il proprio raggruppamento, quello C, dopo una lotta arcigna col Giò Volley Aprilia, che alla fine ha fatto suo la seconda piazza.

Il finale di regular season non è stato particolarmente felice per le colleferrine, che hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre uscite.

Questo aspetto non deve far condizionare in positivo, in quanto è probabile che il gruppo abbia fatto delle variazioni nei carichi di lavoro settimanali per giungere alla forma massimale proprio per il match contro la Comal, nella quale la Dea non può sbagliare nel suo unico turno casalingo di questa seconda parte di stagione.

«Arriviamo bene a questa partita - spiega il tecnico della Comal Cva, Alessio Pignatelli - siamo pronti e in ottima forma, grazie anche al grande lavoro fatto dal preparatore atletico Francesco Capparella. Le ragazze hanno lavorato tanto e meritano ampiamente di giocare partite come quelle dei playoff. Il risultato farà parte di quello che succederà in campo e ci dirà se saremo meglio di Dea Volley. Loro hanno due riferimenti importanti in fase d’attacco, ovvero un opposto e una schiacciatrice. Sono giocatrici di buon livello, per loro la serie C è un campionato un po’ stretto. Dobbiamo fare in modo di arginare questi due fondamentali elementi per Dea, per il resto noi dovremo fare bene in battuta e in ricezione, per spostare l’ago della bilancia dalla nostra parte».

C’è grande attesa anche per quanto riguarda il gruppo, con capitan Veronica Guidozzi che nei giorni scorsi ha rimarcato la crescita fatta da tutte le sue compagne di squadra, soprattutto per quel che concerne lo spirito di unione e di integrazione dell’insieme.

«Siamo cresciute molto - afferma Guidozzi - l’abbiamo fatto insieme, con un gruppo molto giovane, che chiaramente ha avuto bisogno di tempo per amalgamarsi. Ci teniamo molto a questo primo incontro, che si prospetta parecchio importante. Ci stiamo arrivando nel migliore dei modi. Il gruppo e il suo allenatore hanno il merito di presentarsi a Colleferro dopo aver svolto gli allenamenti nel migliore dei modi. A questo va aggiunto quanto ha fatto il preparatore Capparella, sempre in un forte spirito di armonia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA