Andare avanti nel percorso senza lasciare nulla per strada e per conquistare la quarta vittoria consecutiva nella prima parte di stagione. Questo l’obiettivo per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Questo pomeriggio alle 18.30 fischio d’inizio alla palestra del Marconi, dove il sei più uno di Alessio Pignatelli si batterà con la Virtus Roma. Le tigri partono favorite, ma dovranno dimostrare il loro valore per continuare la loro ascesa verso la vetta, al momento distante un punto. «Siamo molto motivate - commenta la palleggiatrice Francesca Catanesi - non nego che il nostro obbiettivo è quello di cercare di vincere tutte le partite o quantomeno il più possibile. Ovviamente daremo il meglio di noi, come tentiamo di fare in ogni partita. Giochiamo in casa e quindi avremo il nostro bellissimo pubblico che ci sostiene e ci dà carica, è davvero bellissimo vedere tutte quelle persone che esultano con noi». Ma la squadra ha già cominciato a carburare al 100% o servirà ancora tempo? «L’inizio di questa stagione non è stato dei migliori - ammette la giovane classe 2005 - se consideriamo le nostre capacità di squadra per le gare disputate finora, con riferimento in particolare alla prima partita, dove abbiamo preso solo due punti quando potevamo fare bottino pieno. Nonostante le tre vittorie potevamo fare molto meglio, però non si può tornare indietro e ora dobbiamo cercare di dare sempre di più partita dopo partita, fino ad arrivare al nostro stato ottimale e da lì elevare sempre più l’asticella per giocare la più alta pallavolo possibile. Come visto settimana scorsa a Mentana, l’approccio è quello giusto e noi siamo pronte a far sudare tutti i nostri avversari, non mollando nulla fino all’ultimo fischio dell’arbitro». Negli ultimi anni Catanesi ha lasciato Cva per andare in prestito, prima con la CivitaLad e poi col Viterbo. Come è stato tornare all’interno del club che l’ha lanciata? «È sempre bello tornare a giocare in quel campo dove sono cresciuta - racconta Francesca Catanesi - e dove ho avuto il mio primo approccio con la pallavolo, ma soprattutto ritrovare le miei vecchie compagne e conoscerne di nuove. Sono tornata alla Cva in seguito alla chiamata di Cristiano Cesarini e dell’allenatore Alessio Pignatelli, che mi hanno accolto nella squadra, promettendomi una stagione faticosa, ma con in mente obbiettivi molto importanti. Darò il massimo per raggiungerli e per avere, magari, anche delle soddisfazioni personali, ma soprattutto di squadra. Ci tengo anche a far divertire tutte le persone che ci seguono e ci sostengono».

