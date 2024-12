Divertimento, sport e inclusione dal nord al sud d'Italia: tutto è pronto per la 36esima edizione di Giocagin, storica manifestazione nazionale dell’Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti, che si terrà nei palazzetti dello sport, nelle scuole e nelle piazze di 42 città, da febbraio a maggio; protagonista anche Civitavecchia. Le giornate centrali della manifestazione saranno quelle di sabato e domenica, con 16 città coinvolte contemporaneamente: Catania, Cammarata (AG), Gardolo (TN), Paceco (TP), Prizzi (PA), Rosignano Solvay (LI), Santo Stefano Quisquina (AG), Barletta (BAT), Civitavecchia (RM), Firenze, Giarre (CT), Livorno, Manfredonia (FG), Martina Franca (TA), San Miniato (PI), Taranto. Nei week end seguenti altre città si uniranno alla manifestazione: Ferrara, Rimini, Codroipo (UD), Piombino (LI), Verona, Casagiove (CE), Orvieto (TR), Alessandria, Villadose (RO), Padova, Castrovillari (CS), Ponte Buggianese (PT), Colonna Roma (RM), Palermo, Bolzano, Fano (PU), Reggio Calabria (RC), Messina, Enna, Brescia, Latina, Modena, Parma, Roma, Savona, Senigallia. Protagonisti della kermesse saranno tanti ragazzi e ragazze, atleti di tutte le età nelle diverse attività sportive, per tutti e a misura di ciascuno, dai 3 ai 90 anni: ginnastica, pattinaggio, arti marziali, danza, parkour, hip hop e molto altro. L’espressione corporea in ogni sua forma, la voglia di ripartire tutti insieme, la gioia e il divertimento a suon di musica saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp, alla quale parteciperanno 60.000 persone. A Civitavecchia, quindi, appuntamento domenica 18 febbraio al Palasport “Tamagnini-Insolera” a partire dalle ore 10:00, per una giornata all'insegna del movimento equilibrato e green per tutte e per tutti, nel rispetto dei propri corpi e delle proprie vocazioni. Inoltre, nell'ottica della sostenibilità e della giustizia sociale, l’UISP attraverso Giocagin si impegna quest'anno al fianco di Libera nel percorso verso il 21 marzo, per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

