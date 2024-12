Secondo incontro consecutivo in trasferta per il Civitavecchia Calcio nel campionato di Eccellenza. Alle 15 i nerazzurri saranno di scena sul campo della Pescatori Ostia, nel quadro della 28esima giornata del campionato di Eccellenza. Come noto, i nerazzurri non hanno più particolari ambizioni nella stagione, essendo troppo lontani sia dai discorsi playoff che playout. L’unico verdetto che si attende, per modo di dire, è quello della certezza della permanenza nella categoria, per la quale basterebbe fare sei punti da qui al termine della stagione, sempre se tutte le dirette avversarie dovessero fare sempre bottino pieno. Chi deve lottare con le unghie e con i denti per mantenere l’Eccellenza è proprio la Pescatori Ostia, che occupa il penultimo posto in classifica con 15 punti, a -2 dal terz’ultimo gradino e a -13 dalla diretta concorrente per lo spareggio playout. Quindi una delle ultime scialuppe di salvataggio per gli squali, che, in caso di stop, sarebbero vicini all’immediato ritorno in Promozione dopo la salita dello scorso anno. A dire la verità, dalle parti del Tamagnini, più che pensare a questo confronto, che si disputerà al campo intitolato a Enzo Totti, il papà di Francesco, a tenere banco ci sono le questioni societarie. Nelle scorse settimane il presidente Patrizio Presutti ha espresso i suoi timori e le sue perplessità per un futuro ancora alla guida della società. Le voci di corridoio indicano che sarebbero in corso dei sondaggi, più che delle trattative, per il passaggio di mano del club. Al momento tutto appare in fase blanda, anche perché siamo ancora molto lontani dalla conclusione della stagione e quindi tantissime società non conoscono ancora quale sarà il loro destino nel prossimo futuro. E poi, ovviamente, le situazioni legate allo stadio Fattori, non invitano assolutamente ad una velocizzazione di eventuali trattative, visto che lo scoglio impiantistica non può essere messo da una parte ed è difficile credere che qualche imprenditore voglia costruire un progetto scevro da questo aspetto, al di là delle voci che possono circolare. Ma il club nerazzurro è seriamente intenzionato a cedere il timone? O si tratta di semplice amarezza per una stagione che non è andata come nei propositi, con un Civitavecchia troppo presto fuori dai giochi che contano? La delusione di quest’anno va ad aggiungersi a quelle delle ultime annate ed è quindi necessario che la dirigenza rifletta su ciò che non è andato e soprattutto sui motivi per cui gli obiettivi non sono stati raggiunti. Il club e i suoi investitori hanno fatto grossi sforzi sul lato economico, magari non sullo stesso piano di altre realtà, ma comunque i sostegni hanno avuto un peso di rilievo. Tornando alla gara con la Pescatori, saranno assenti gli squalificati Pompei e Paolo Cerroni. Fuori anche gli infortunati Scalzone e Petrini, mentre sono in dubbio Gagliardi e Serpieri. C'è anche una buona notizia, il possibile ritorno di Contini, dopo due mesi di stop per la frattura dello scafoide.

«Per ogni partita ci poniamo un obiettivo – dichiara il centrocampista Luca Petruccetti – ovvero quello di fare sempre bene. Non possiamo più arrivare primi, quello era il nostro obiettivo, ma comunque puntiamo sempre a dare il 100% e ad arrivare al posto migliore possibile in classifica. Sia noi che la società meritiamo molto di più».

Nell’ultima gara il Civitavecchia ha perso per 4-2 sul campo del Valmontone, ma ha dimostrato di esserci quando i padroni di casa sono andati in vantaggio, con gli uomini di Scudieri che per due volte sono riusciti a rientrare nel punteggio.

«Abbiamo fatto la partita in un campo difficile – riprende Petruccetti – dominando per lunghi tratti, purtroppo il calcio è fatto di episodi. Da un possibile 3-2 per noi, con una traversa colpita ed un rigore netto che non ci è stato concesso, l’azione successiva ci siamo ritrovato con un uomo in meno e con dei fattori che hanno condizionato molto la gara. La squadra è sempre stata in partita e l’ha sempre condotta, senza subire mai troppo l’avversario. Con due elementi in meno abbiamo provato a resistere, ma una volta subito il 3-2 la partita è sfilata via. Il risultato è stato bugiardo. Ripartiamo da quella prestazione». Luca Petruccetti è originario di Ostia. Quindi come sarà per lui affrontare la Pescatori? Sarà una giornata dal sapore speciale oppure no?

«È una partita particolare – conclude l’ex Bari e Virtus Francavilla – per il fatto che affronterò una squadra vicino casa, ma alla fine ogni gara è uguale. Ogni volta ci sia gioca tanto, non credo che sentirò una particolare emozione, sarà una partita come le altre, dove ci sono i tre punti in palio. L’obiettivo è di metterci sempre il 100%».

Pescatori Ostia-Civitavecchia sarà arbitrata da un fischietto fuori regione, ovvero Stefano Mariani di Livorno. I suoi assistenti saranno Leonardo D’Andrea di Viterbo e Marco Nardella di Roma 1.

