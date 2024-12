Il Civitavecchia torna nuovamente al Tamagnini dopo il successo infrasettimanale contro l’Aurelia Antica Aurelio. Ma questa volta l’undici di Massimo Castagnari non dovrà portare avanti il proprio percorso in Coppa Italia, ma quello nel campionato di Eccellenza, che è giunto alla terza giornata. Si torna a giocare domani pomeriggio, ancora alle 15.30, questa volta contro la Boreale. Di fronte ai nerazzurri non c’è una delle più accreditate squadre per il trionfo nel campionato, ma comunque un avversario di tutto rispetto. Due anni fa i biancoviola soffiarono il secondo posto, quello che conduce ai playoff nazionali, proprio al Civitavecchia, che non riuscì ad ottenere l’accesso solamente per un punto. Poi i romani non riuscirono a passare, ma andarono lo stesso in Serie D, perché vennero ripescati al momento di concludere gli organici. E la scorsa estate la Boreale visse una giornata davvero speciale, con un’amichevole precampionato contro la Roma. Poi le cose non sono andate come nei propositi, con la discesa in Eccellenza e un campionato da affrontare, molto probabilmente, nel novero di chi proverà a conquistare la salvezza il prima possibile e poi vedere cosa succede. Nelle prime due giornate la Boreale ha messo in cascina quattro punti e si trova nel gruppo di testa, così come ha fatto il Civitavecchia, con il successo a fatica sull’Ottavia e il buonissimo pareggio di Rieti. L’1-1 del Manlio Scopigno ha lasciato qualche rammarico evidente negli occhi dei giocatori civitavecchiesi, che hanno avuto le carte in tavola e le chance per prevalere nella maniera migliore nel primo tempo, che avrebbero potuto chiudere con almneo due gol di vantaggio. Poi la vittoria infrasettimanale contro l’Aurelio, che ha celebrato il ritorno di Manuel Vittorini, autore delle due reti che hanno consegnato la vittoria ai nerazzurri e dato molta tranquillità, in vista del match di ritorno del 2 ottobre a Roma. Ma non sono giunte solo buone notizie per Massimo Castagnari e il suo staff tecnico, visto che l’attaccante brasiliano Wilson Cruz si è infortunato nel corso della sfida di Rieti. Per lui un piccolo strappo muscolare alla gamba, che lo terrà fuori dai campi di gioco per una ventina di giorni, così come era stato evidenziato nel post partita di mercoledì scorso. Per il resto, per fortuna, non si registrano altre defezioni al termine della rifinitura che quest’anno dovrebbe avvenire sempre alla mattina del sabato. In queste ore mister Massimo Castagnari ne sta approfittando per riguardare le immagini del match con l’Aurelio, per capire cosa è andato bene contro i biancoblubordeaux e cosa va ancora migliorato per questo Civitavecchia.

Il classe 2001 Gabriele Canestrelli (Foto De Luca)

«Siamo in un buon periodo - dichiara il centrocampista Gabriele Canestrelli - secondo me siamo in fiducia. Quindi siamo pronti ad affrontare questa sfida. Non sarà facile, perché la Boreale è una squadra esperta ed è molto ostica. Sono convinto che verranno qui a fare battaglia». Canestrelli è riuscito a ritagliarsi il suo spazio mercoledì scorso contro l’Aurelio, dove ha fatto parte del duetto di mediani con Cristiano Proietti. «Stiamo cercando di proporre un calcio un po' più offensivo rispetto ai primi appuntamenti stagionali - riprende il civitavecchiese nativo di Tarquinia - e questo secondo me ha giovato molto alla squadra, che davanti ha buoni elementi. Ci riteniamo molto fiduciosi per il proseguimento della stagione». Canestrelli, classe 2001, ha deciso di scendere di categoria e di riavvicinarsi a casa, dopo diverse stagioni passate in Serie D, categoria dove ha sfiorato le 90 presenze. «Sono molto contento di essere venuto qua - sottolinea Gabriele Canestrelli - perché ho trovato una società importante, molto seria e, magari, superiore anche ad alcune squadre in cui ho giocato in Serie D negli anni scorsi. Si lavora serenamente e speriamo di fare il meglio». Il centrocampista nerazzurro è un ex di questa partita ed anche in tempi recenti, visto che ha accompagnato, almeno nella prima parte del campionato, l’avventura in D della Boreale nella scorsa stagione, il massimo punto raggiunto dal club di Don Orione. Dodici le presenze con la maglia biancoviola per il civitavecchiese, che ha poi terminato la stagione con l’Atletico Azzurra. «Sono contento di affrontarli - conclude Canestrelli - mi sento un po’ emozionato. Comunque mi sono trovato bene con loro, però allo stesso tempo non ci siamo lasciati come avrei voluto. Con la Boreale ho segnato uno dei pochi gol della mia carriera, in Coppa Italia contro l’Anzio. Chissà che non possa riconfermare quanto mi è capitato lo scorso anno». Civitavecchia-Boreale sarà arbitrata da un direttore di gara da fuori regione, ovvero Luca Pasqualini di Macerata. Entrambi di Tivoli gli assistenti arbitrali: Carlo Rainaldi e Daniele Rienzi.

