La Nautilus è promossa in Serie A1. Dopo 13 anni Civitavecchia torna nella massima divisione. Trionfo nella “bella” della finale playoff ai rigori per la squadra di Daniele Lisi, che vince per 11-8 dopo l'8-8 dei tempi regolamentari. L'impresa è stata compiuta da Tortora e compagne, dopo una partita di quelle che capitano una volta nella vita. Decisiva, ancora una volta, la prova del portiere Federica Ignaccolo, che ha neutralizzato due tiri su tre nella serie dai cinque metri. La gara non è stata affatto semplice per le pavonesse, che sono state sotto per gran parte dell'incontro, disputato in un clima da stadio, per il sostegno delle due tifoserie, a cui si è accodato anche il celebre Roberto Giacomini. Il Sori spreca un rigore e poi segna il gol del vantaggio con Cavallini. Dall'altra parte Bianchi suona la carica e pareggia. Il tempo si chiude 2-1 per le pinguine perché segna anche Nesti. Nella seconda frazione il Sori conferma i suoi importanti propositi, grazie a Capurro, che fa doppietta. La Nautilus resta senza capitan Tortora, che viene espulsa definitivamente per proteste. Foschi si prende le consegne sulla destra ed accorcia da distanza ravvicinata. Nel terzo tempo Nesti allunga ancora, i ritmi si abbassano notevolmente, Avdic è imperiosa in difesa e comincia a farsi notare anche in attacco, con due bordate che gonfiano la rete arancionera. Siamo 6-5 e termina la terza frazione con il Sori avanti di una rete. La Nautilus spreca molto in attacco, sembra essere intimorita. Ma chi la dà per morta, si deve eclissare. Infatti Bianchi assicura il gol del pareggio per il 6-6. Per due volte le ospiti si potranno nuovamente avanti con Cocchiere e Mauceri, con le civitavecchiesi che vengono fuori con Puppi. Proprio il centroboa conquista un rigore nell'ultimo minuto, annullato dalla coppia arbitrale catanese e tramutato in superiorità numerica, nella quale segna proprio la giovane. Si deve andare ai rigori. Bianchi, Marussi e Scifoni sono precise alla conclusione, ma la palma va sicuramente a Ignaccolo che fa impazzire il pubblico. A fine partita è grande festa, per una squadra che esplode di gioia dopo aver inseguito il sogno per un anno, dopo aver peregrinato per tanti chilometri per svolgere allenamenti e partite. Ma chi l'ha dura, la vince. A fine gara striscioni, cori e urla per celebrare una giornata indimenticabile. La Nautilus giocherà nel campionato di Serie A1.

