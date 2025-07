Primo giorno di scuola al Vittorio Tamagnini per il Civitavecchia Calcio, che ha cominciato la preparazione atletica in vista del campionato di Eccellenza, che aprirà i battenti il prossimo 7 settembre. Tutti presenti a Campo dell’Oro per ricevere il kit dallo staff tecnico e per avviarsi agli allenamenti. C’erano tutti i giocatori al Tamagnini, a cominciare da capitan Thomas Funari, che ha fatto gli onori di casa con i nuovi arrivati. Prima della sgambata, senza particolari ritmi da annotare, si è svolto il solito discorso per dare il via alla stagione.

Il presidente Patrizio Presutti ha rimarcato che il Civitavecchia ha obiettivi importanti per questa stagione e spera di poter celebrare a maggio il salto di categoria in serie D, sperando che dall’anno nuovo si possa tornare a calcare il manto erboso del Fattori. Il co-presidente Massimo Mecozzi ha chiesto ai giocatori di dare sempre il massimo e di uscire sempre dal campo con la maglia sudata. Mister Massimo Castagnari ha chiesto serietà e puntualità al gruppo, ribadendo che il suo staff è sempre a piena disposizione per qualsiasi ausilio. Il direttore sportivo Marco Angelocore parlerà con il gruppo nei prossimi allenamenti.

E le cose sono partite col piede giusto per Funari e compagni, che, a differenza degli scorsi anni, sono stati accolti da temperature miti, per via del calo termico che c’è stato in questi giorni, e non sono incappati nell’acquazzone che ha ingrigito Civitavecchia solo qualche ora prima del raduno. Dando uno sguardo al campo, la sensazione è che i nerazzurri quest’anno punteranno su un gruppo massiccio fisicamente e con diversi giocatori che superano ampiamente i 185 centimetri d’altezza.

Non poteva mancare sugli spalti del Tamagnini il super tifoso del Civitavecchia, Roberto Giacomini, che con il classico megafono ed alcuni fumogeni ha colorato l’atmosfera e alleggerito le fatiche ai calciatori, che si stavano allenando sotto la guida del preparatore atletico Carlo De Clementi e del suo staff. Nei prossimi giorni gli allenamenti proseguiranno a spron battuto, per poter permettere ai nerazzurri di potersi presentare ai primi appuntamenti pronti, in particolare per lo stimolante allenamento congiuto con l’Under 18 della Lazio, che si terrà il prossimo 9 agosto.

