Finite le vacanze, è l'ora di scendere in campo per cominciare la preparazione.

Alle 18.30 il Cerveteri, dopo tre anni in Eccellenza, ricomincia da un campionato che non merita di disputare per i suoi trascorsi e la sua passione.

«Purtroppo - afferma il dg Massimiliano Discepolo - siamo scesi anche se non lo abbiamo meritato. È una categoria che ci va stretta, non sarà facile da vincere. La squadra sulla carta è competitiva, è stata costruita per il vertice, ci vogliamo andare in Eccellenza, non ci nascondiamo. Partiamo con delle ottime sensazione, con una società brillante, molto vivace e entusiasta. Abbiamo completato lo stadio, siamo riuscita a realizzare una sala esterna e fuori, ci abbiamo messo tanto amore per questi colori. Mister Superchi, ritornando alla squadra, è una persona fornito di grinta, determinazione e una grande carisma. Sta sempre al campo, è diventata una seconda casa Cerveteri. Per ultimo - conclude il direttore - vogliamo realizzare la prima vittoria con gli abbonamenti. Ne stiamo vendendo molti, ci arrivano una serie di attestati che ci fanno piacere. Con i tifosi si può andare lontano, costruendo un futuro solido e trasparente. Noi come loro ci crediamo, meritiamo altre categorie».

