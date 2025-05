Senza Patrascu e Galluzzo, entrambi squalificati, il Cerveteri ospita il già retrocesso Ronciglione al Galli, nel match che prenderà il via questa mattina alle 11 nel quadro della terzultima giornata del campionato di Promozione. Tre punti che appaiono scontati , ma non per mister Ferretti che ci va cauto.

«Dobbiamo giocare allo stesso modo con cui abbiamo affrontato tutte, senza distinzioni. Non inganni il Ronciglione, bisogna avere testa e gambe, ci servono i tre punti per sperare di affrontare il play out in casa. Ci proveremo, con tre gare dal termine, non dipende soltanto da noi.

L'importante è rimanere concreti, solidi, con la testa apposto. Per esempio il pareggio di domenica è stato un grande risultato , abbiamo offerto una prestazione spumeggiante, di rabbia -ha detto Ferretti» . Al Galli, dunque, si spera di vedere molti tifosi, per tre gare in cui serve la spinta della tifoseria.

«Sono legato a questi tifosi, come ho detto ormai più volte. Ho cominciato ad allenare qui 13 anni fa, ci sono ritornato nel 2022, conquistando una salvezza irraggiungibile. Spero di riuscirci anche questa volta», ha concluso il tecnico del Cerveteri.

