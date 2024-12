Salgono le chance di essere ripescati. Una notizia buona per i tifosi del Città di Cerveteri, che dopo l'amara retrocessione sperano di riprendersi un campionato che gli appartiene. Nella graduatoria della squadre che saranno ammesse in Promozione, i cervi sono al quarto posto. Ma se consideriamo che i gironi di Promozione saranno ridotti, e quindi da 5 si passerà a 4, le possibilità non sono altissime, ma buone. C’è molta fiducia nell’ambiente verdeazzurro, con il presidente Andrea Lupi più convinto di sempre, che indipendentemente dalla categoria, sarà la stagione del riscatto. «Io penso che si ripartirà con tante ambizioni e molti progetti per regalare ai tifosi quello che meritano - dice Lupi - purtroppo, e me ne scuso con i tifosi , è stata una stagione negativa, ma questo fa parte del calcio. Di certo posso assicurare ai tifosi che partiremo più forti che mai».

Sul nome dell'allenatore, quasi certamente la squadra sarà affidata ad Andrea Gabrielli, tecnico che ha molta esperienza nei settori giovanili, meno per le prime squadre . A fine mese la società potrebbe ufficializzarne il nome. Chi rimane in verdeazzurro, invece, è un rebus. Ci sono molti giocatori che hanno intenzione di rimanere solo in caso di ripescaggio, pertanto non sarà facile poter completare la squadra nel mese di luglio.

