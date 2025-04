Si proietta verso la gara più importante della stagione del campionato di Promozione, almeno per quanto riguarda la regular season.

È un Cerveteri con rabbia e coraggio quello che domenica si porterà sul campo del Duepigreco, squadra che punta alla salvezza diretta, al contrario dei Cervi che guardano a giocare il playout.

Gli etruschi domenica scorsa sono stati abulici, poco incisivi, e ora la mente è rivolta alla trasferta capitolina, la prima di quattro finali. Il tecnico Ferretti è convinto che la squadra possa fare una grande prestazione: «Non so cosa sia successo domenica, abbiamo perso giocando male. Non dovrà succedere da qui alla fine - ha detto il tecnico cerite - abbiamo delle gare importanti, vogliamo arrivare a giocarci il playout in casa».

Per la gara di domenica prossima si spera di recuperare il faro del centrocampo Bracaglia, del quale si è sentita l'assenza nella sconfitta contro il Morandi.

Dunque, quella di domenica è una tappa fondamentale per la salvezza e i verde azzurri hanno l'obbligo di vincere.

Delle quattro gare che rimangono, sul campo del Duepigreco ci sarà la gara più difficile. Seguirà Ronciglione, Pianoscarano e Santa Marinella.

Obiettivo, se la fortuna sarà dalla parte del Cerveteri, è di giocare lo spareggio al Galli.

