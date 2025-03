Vale tanto la partita di questa mattina per il Città di Cerveteri. Obiettivo, vincere. I verdeazzurri domani alle ore 11 sono costretti a conquistare i tre punti sul campo della Jfc Civita Castellana, dopo una serie di sconfitte che hanno fatto precipitare gli etruschi in piena zona retrocessione. Mister Gabrielli può contare sul rientro di Melone in difesa e a quanto sembra non ci saranno defezioni. La situazione in classifica, infatti, obbliga i cervi a prendersi la posta in palio. Di contro, troveranno una squadra affamata di punti, le cui speranze sono affidate al match contro gli etruschi. Nel turno infrasettimanale di mercoledì il Cerveteri è caduto in casa per 1-0 con l’Ostiantica, dove ha accusato una sconfitta pesante, che certifica il periodo molto difficile. Serve un’inversione di marcia, una vittoria per il morale e per una classifica che ha ridimensionato drasticamente le ambizioni di salvarsi senza il play out, che ad oggi sembra un destino scritto.

«Mercoledì siamo stati sfortunati,meritavamo il pari . Adesso basta alibi e giustificazioni, dobbiamo tornare al successo, non possiamo permetterci di compiere altri passi falsi, sarebbero compromettenti», ha affermato il presidente Andrea Lupi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA