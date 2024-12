C’è tanta attesa, quanta curiosità nel vedere il Cerveteri all’opera, che questa mattina alle 11 si reca sul campo della Pescatori Ostia per il primo turno di Coppa Italia. Sarà gara unica, di fronte ai cervi una squadra retrocessa dall’Eccellenza, che punta a ritornarci da questa stagione. Un avversario, tra l’altro, che i ragazzi di mister Gabrielli ritroveranno nella seconda giornata di campionato. Sul campo in terra battuta di Ostia Lido, il tecnico verde azzurro non sarà orfano di nessun giocatore, sebbene non abbia sciolt le riserve sulla formazione da schierare dal primo minuto. «Non è una gara facile, ce la giocheremo a viso aperto, cercando di fornire una prestazione convincente -. ha detto l'allenatore- È una partita che apre le porte al campionato, visto che domenica prossima esordiremo davanti al nostro pubblico, con l’intenzione di partire con il piede giusto per caricarci emotivamente, dal momento che i ragazzi ne hanno bisogno. Tornando alla partita di coppa, siamo consapevoli di affrontare una squadra molto organizzata, reduce dall’Eccellenza, favorita per la vittoria del campionato. Le impressioni sulla squadra sono buone, ci sono margini di miglioramento, ad Ostia avrà un quadro più definito dello stato di salute».

