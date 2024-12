Nella trasferta di Fabrica di Roma, dove gioca il Castel Sant’Elia, al Città di Cerveteri serve mettere tre punti in cascina. Contro l'ultima della classe, reduce da una vittoria e un pareggio, non sarà una passeggiata. I cervi hanno preparato la gara come se giocassero con la prima, visto che i viterbesi hanno fame di punti. Dopo la vittoria di domenica, non bella ma importante, questo pomeriggio alle ore 15 Piano e compagni non dovranno mollare la prese, ma dare continuità al successo del Galli. Tre punti sono fondamentali per avvicinarsi alla zona salvezza e quindi gambe e testa sono importanti per conquistare la vittoria.

«Quella di domenica è stata una vittoria che ci ha sbloccato, ora dobbiamo continuare a vincere - dice Consalvi - non abbiamo scusanti, servono i tre punti per risalire dalla zona salvezza. Poche parole, occorre concentrazione e tanto impegno». Per questo pomeriggio Catracchia potrebbe giocare in tempo, visto che il recupero è completato. Si aggiunge Eluwa squalificato. A centrocampo rientra Patrascu. Sugli spalti di Fabrica sono annunciati una cinquantina di supporter verdeazzurri, che vogliono prendersi un successo per riprendere la corsa alla salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA