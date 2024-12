È un Gabrielli soddisfatto dopo il pareggio del Città di Cerveteri di domenica per 1-1 contro la Pescatori Ostia. Quattro punti in due gare, un avvio positivo, che obbliga ad esultare ma in modo moderato. «Ho visto un'altra squadra rispetto a quella della Coppa Italia. Più decisa e convinta, che dal punto di vista mentale ha saputo ben gestire la gara. In effetti giocare ad Ostia non è facile, non ci siamo persi di vista, sempre con la concentrazione alta perché loro sono una squadra pericolosa - racconta l'allenatore verdeazzurro - diciamo che sono soddisfatto, un pareggio che va bene, fa morale. Il campionato è lungo, dobbiamo salvarci, e credo che le premesse siano buone. Avevamo molte assenze, ci mancavano elementi pesanti, i sostituti sono stati bravi. Ora pensiamo a lavorare, ad impegnarci durante la settimana, quindi per il momento le cose sembrano andare per il verso giusto. Ma ripeto, il torneo è solo all'inizio, le difficoltà non mancheranno, starà a noi essere bravi e capaci di superarle». Nel prossimo impegno i cervi ospiteranno l'Atletico Capranica: allo stadio Galli arriva una matricola considerata una buona squadra, da prendere con le molle.

