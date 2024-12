Per il Città di Cerveteri non è più tempo di scherzare. Dopo cinque sconfitte di fila, è giunta l’ora di invertire rotta. Lo dovrà fare domani mattina alle ore 11 in casa della Polisportiva Ostiense, avversario alla portata degli uomini di Cicino che devono trovare una dimensione mentale, prima che tecnica. In settimana sono partiti Di Ventura e Buffolino, ma sono arrivati Locci, Consalvi, Monti e Ranucci, rinforzi che fanno ben sperare. Oggi saranno in campo, dovranno dare una spinta forte a una squadra che barcolla e non riesce a trovare la strade per uscire da una crisi di risultati che dura da oltre un mese. Vincere, quindi, è l’obiettivo principale per rimettere in piedi una squadra alla deriva, con tanti problemi di ogni natura. Tre punti questa mattina sono ossigeno per dare fiato alle speranze dei verdeazzurri, partiti con ben altri obiettivi, alle prese con una classifica pesante a cui bisogna tener conto, visto che la squadra è crollata in zona retrocessione. La società ha molta fiducia nei nuovi rinforzi, che si spera mettano quel qualcosa in più che serve per risollevare gli etruschi.

