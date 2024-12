È crisi profonda in casa del Città di Cerveteri. La pensante sconfitta per 4-0 sul campo del Morandi Ostia trascina i Cervi in piena zona retrocessione. Un verdetto che è la sintesi di una partita senza mordente, con un largo predominio dei padroni casa nel primo tempo, quando hanno messo a segno tre reti con Achilli, Sargolini e Di Michele. Nulla da fare per la formazione del mister Gabrielli, che in sei partite ha raccolto soltanto tre punti, frutto della vittoria sul campo dell'Indomita Pomezia. La gara, in effetti, ha visto una squadra emergere nell'arco dei novanta minuti, il Morandi Ostia che proprio all'ultimo minuto serviva il poker ancora con Achilli Dopo la sosta , il Cerveteri affronterà al Galli il Duepigreco. I verdazzurri dovranno cercare di mettere punti in cascina per uscire dalla zona play out della classifica. Sono quattro le gare che mancano per la chiusura del girone di andata e l'obiettivo è di conquistare il massimo dei punti per allontanarsi dalle rivali alla salvezza. «Non dobbiamo mollare un centimetro, la sosta ci permetterà di prendere fiato e proiettarci al nuovo anno con rinnovate ambizioni - ha riferito il centrocampista Falco - non dobbiamo rimproverarci nulla, siamo una squadra giovane, grintosa che scende in campo per uscirne con la maglia sudata. Lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo nelle prossime sfide».

©RIPRODUZIONE RISERVATA