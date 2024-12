Match casalingo del Cerveteri, che al Galli è chiamato a battere l'Atletico Vescovio. Dopo il pareggio di Tolfa, il terzo di fila, i tifosi chiedono una vittoria alla truppa di mister Gabrielli.

Sulla formazione da opporre ai capitolini, non ci saranno mutamenti rispetto a quella vista in campo domenica a Tolfa. Una vittoria e tre pareggi, è lo score dei verdeazzurri che stanno rispettando le aspettative della vigilia.

«Affronteremo una formazione ostica, troveremo una formazione che non regalerà nulla - ha detto Piano - . A Tolfa siamo stati bravi, abbiamo giocato una buona partita, contro una squadra difficile da gestire. Ci attende un'altra formazione spigolosa, ci vuole una vittoria dopo tre pari. Stiamo facendo bene, con un gruppo giovane, ma volenteroso e tenace, possiamo giocarcela con tutti».

Insomma, i tifosi vogliono i tre punti che mancano dalla prima di campionato.

«Dobbiamo vincere soprattutto per loro, ci seguono con affetto senza farci mancare il loro sostegno che è determinante - conclude Piano - . Mi auguro di vedere una squadra convincente, così come lo siamo stati fino ad ora. Io ci credo, abbiamo tutte le carte in regola per mettere in cascina i tre punti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA