I cervi cercano a Tarquinia la prima vittoria del nuovo anno, che manca da tre mesi. Dato negativo, oltre al digiuno persistente, è che gli etruschi non vincono da quasi un girone lontano dal Galli. Per Fagioli e compagni è scoccata l'ora di tornare a sorridere, soprattutto per dare sostanza ad una classifica deficitaria e preoccupante, che rischia di compromettersi. Nella gara di Tarquinia, il derby dell’Etruria si gioca domani alle ore 14. 30 e a quanto sembra saranno una cinquantina i tifosi che si metteranno in marcia verso la città viterbese. I tifosi sono consapevoli del momento delicato, quindi hanno l’obbligo di sostenere la formazione di Paolo Caputo. È uno scontro salvezza, una prova che il Cerveteri non può fallire. In campo non vi sarà Catracchia ancora alle prese con problemi a una cavaglia, per il resto tutti a disposizione di mister Caputo. Tre punti sono fondamentali per rinascere e togliersi dalla zona rossa della classifica.

