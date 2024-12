È il quarto risultato utile di fila quello ottenuto dai Cervi a Tolfa. Una prestazione positiva, che ha permesso al Cerveteri di fare un altro passo in avanti. In generale, infatti, gli etruschi hanno meritato il pareggio, anche se non sono mai pericolosi in porta avversaria. Una squadra che fino ad oggi ha segnato molto poco, con solo 4 reti all'attivo. L'arma in più dei verde azzurri è la difesa, guidata da un giocatore di esperienza, Alessio Altamura, elemento di indubbie qualità. Giocatore che poteva fare molto di più, ostacolato da un infortunio che si porta appresso da anni . «Stiamo dimostrando di essere molto compatti, facendo leva sulla forza del gruppo - ha riferito il difensore - . Domenica abbiamo ottenuto un meritato pareggio, ne siamo contenti dopo una prova a mio avviso positiva, contro una squadra molto forte. Un pari che mettiamo in cascina, consci che dobbiamo raccogliere i punti necessari per salvarci. Dobbiamo sbloccarci in avanti, una volta fatto saremo più convinti di noi stessi. Siamo un bel gruppo e penso che potremo dire la nostra". Domenica prossima turno casalingo per i verde azzurri che ospitano in casa l'Atletico Vescovio. «Ci dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo per vincere , sono molto convinto che ci riusciremo» .

