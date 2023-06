Una parte della scuola calcio del Città di Cerveteri presente nel torneo di Alba Adriatica , in provincia di Teramo, organizzato dall'AICS con il patrocinio della FIGC. Tre compagini per un totale di 40 bambini sul manto erboso abruzzese, con i 2012 che sono giunti al quinto posto su 28 formazioni e altrettanto hanno fatto i 2014 che hanno affrontato blasonate come Avellino e Ternana.

Al di là dei risultati , era importante che i bambini si fossero distinti sotto altri aspetti .

«Devo dire che è stato un bel torneo - ha detto il responsabile Luca Ricci - abbiamo fatto delle partite interessanti, ma ciò di cui andiamo fieri è il comportamento che hanno avuto i bambini».

Presente anche il patron Sergio Lupi che ha voluto ringraziare per le famiglie per quello che stanno facendo. Intanto la scuola calcio del Cerveteri ha ottenuto la qualifica di secondo livello. E tra qualche settimana si ripartirà per programmare la stagione.

