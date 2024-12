Si torna in campo e sulla strada del Cerveteri c'è l'Urbetevere, in piena lotta per vincere il campionato, da un ex di lusso, Fabio Ranieri. Un allenatore che si sta dimostrando vincente, non uno qualunque per la tifoseria cerite, che ricorda come se fosse ieri . Per i verdeazzurri, reduci dal successo prima di Pasqua sul Parioli, è una gara fondamentale. A sei gare dalla conclusione, infatti, ogni partita vale quanto una finale. Caputo può contare sul rientro di Roscioli e Giannotti, centrali di difesa.

«Giochiamo contro una squadra che ha tanti valori, daremo il cento per cento per vincere - dichiara Roscioli - . Sarà una partita in cui dobbiamo tenere alta la concentrazione, del resto nell'ultime gare abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Ci vuole una squadra coraggiosa, che metta quello che ha in campo. In effetti godiamo di tante qualità e la posizione che occupiamo è immeritata. Troppi punti persi, avremmo potuto avere una classifica diversa. Ci sono partite, vedi Tolfa, dove abbiamo offerto una bella prova, persa nei minuti finali. Ecco, se vogliamo ambire a salire di classifica, dobbiamo essere più concreti e tenerci in partita fino all'ultimo secondo. Del resto - continua il difensore - siamo stati poco fortunati, creiamo tanto , produciamo gioco ma raccogliamo meno di quanto meritiamo» . Nei verdazzurri c'è la consapevolezza che da qui al 5 maggio ci sarà da combattere a denti stretti.

