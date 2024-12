Grande notizia per il Circolo Canottieri. Gianfranco Tranquilli, deus ex machina dal lontano 1970 del movimento locale, sodalizio da lui fondato, ha vinto il Premio “Azelio Mondini”. Un meritato riconoscimento alla carriera del canottiere e allenatore civitavecchiese, che 54 anni fa, con l’aiuto dell’allora presidente federale Paolo d’Aloja, fondò il circolo del quale ancora oggi, alle porte degli 80 anni, è motore e animatore. «Basti pensare al fatto che giornalmente - scrive la Federazione Canottaggio - da sempre, preleva i suoi atleti ed atlete casa per casa, li porta alla sede dell’allenamento distante poco meno di 20 chilometri dal centro di Civitavecchia e li riporta successivamente di nuovo a casa. Uno sforzo che va al di là di ogni scoglio temporale ed economico, perché come ha sempre dichiarato, quel che conta è togliere i ragazzi dalle insidie della sedentarietà e della strada. Un impegno che negli anni ha regalato a Tranquilli e al suo Cc Civitavecchia molteplici soddisfazioni, grazie ai talenti scoperti e portati ai massimi livelli come, su tutti e tutte, Erika Bello, campionessa italiana assoluta e azzurra ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 nel doppio femminile. Senza dimenticare però altri campioni e campioncini come Massimo Guglielmi, quattro volte campione mondiale assoluto del quattro di coppia Pesi Leggeri maschile tra il 1990 e il 1997, e Tiziano Evangelisti, oro nel quattro di coppia Under 19 nel 2012 sia ai Mondiali che agli Europei. Grande appassionato anche di tennis, nelle vesti di direttore tecnico del Tennis Lazio ha conquistato 12 medaglie d’oro tra campionati italiani e competizioni mondiali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA