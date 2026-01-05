Una grande soddisfazione per uno dei leader del Civitavecchia Rugby. Massimo Cioffi, di ruolo tre quarti, si è infatti unito al raduno della Nazionale di rugby a 7 come uomo team e bandiera della ItalSeven. E’ stato fortemente voluto dal tecnico Matteo Mazzantini per farlo stare con i ragazzi e trasmettere quei valori che un giocatore come Cioffi ha tatuati sulla pelle nonostante ancora non possa prendere parte agli allenamenti.

Come si ricorderà infatti il forte giocatore biancorosso si è infortunato nel corso della prima partita stagionale giocata dal Crc in casa contro i Cavalieri Prato e non può ancora riprendere la normale attività sportiva. Non è la prima volta che la società biancorossa finisce nel mirino della Nazionale Seven. Ormai diversi anni va Diego Varani, che ha fatto parte del gruppo ai tempi della B era anche il capitano della formazione azzurra.

«Questo per noi – spiegano dal Civitavecchia Rugby - è motivo di orgoglio ma anche la certezza e la consapevolezza che il suo rientro in campo si avvicina. Sappiamo il lungo e duro lavoro svolto da Cioffi per rientrare il prima possibile dopo l’infortunio subito. Massimo ti aspettiamo in campo».

