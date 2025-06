Il Cerveteri esulta, vince 5-0 e festeggia la salvezza al Galli, davanti a oltre 300 tifosi, che intonano cori e portano in trionfo il tecnico Ferretti, il quale ha conquistato la seconda salvezza a distanza di tre anni. Contro la Longarina è una partita lenta e imballata nel primo tempo, al contrario del secondo tempo, quando i cervi diventano padroni del campo, aggredendo gli ospiti, scarichi e senza mordente. Al goal annullato a Fraschetti della Longarina, c'è il contropiede cerite, che Gabrieli capitalizza con una rete da fuori area. È il settimo minuto del secondo tempo, qualche minuto dopo è Simone Piano a portare gli etruschi sul 2 - 0 grazie a un colpo di testa. I padroni di casa, a quel punto, si sentono più tranquilli, e gli ospiti non riescono a dare una reazione giusta. Il terzo goal è di Patrascu, poi Falco e a chiudere definitivamente la gara è Matteo Piano, a cinque minuti dalla fine. Si festeggia in campo e sugli spalti, con i giocatori che corrono sotto il settore degli ultras, che alzano cori e sventolano bandiere. Mister Ferretti è al settimo cielo, si stringe con il presidente Lupi e il diesse Gnazi. «I ragazzi ci hanno creduto – commenta il tecnico - non era una gara facile, siamo stati opachi nel primo tempo, sebbene non abbiamo subito ripartenze e azioni pericolose. Nella ripresa ho visto un’altra squadra, aggressiva e solida. Ci serviva una rete per svegliarci, quello di Gabrielli ci ha spalancato le porte della vittoria. La dedico ai tifosi, ci hanno sostenuto per novanta minuti. Faccio i complimenti ai ragazzi, non si sono mai arresi». Ora si pensa alla prossima stagione. Ci sarà il derby con il Ladispoli. «Il mio futuro? – risponde - . Ora ci godiamo la festa, poi ci siederemo intorno a un tavolo. Questi colori li porto nel cuore, da allenatore ho ottenuto tre successi a partire dal 2012 con la vittoria del campionato di Promozione». Non trattiene le lacrime il presidente Lupi. «Ringrazio i ragazzi – conclude - è stata una stagione sofferta, avevamo paura che si sarebbe potuto lo spareggio beffardo dello scorso anno, invece ora brindiamo alla vittoria. Grazia a tutti, un plauso ai tifosi, sono stati il dodicesimo in campo - ha concluso il patron verde azzurro».

PAROLA AI TIFOSI

Una salvezza faticosa e sofferta, arrivata dopo un campionato tribolato. Ma si festeggia sugli spalti, con i tifosi che ora sognano una squadra competitiva, e soprattutto vorrebbero dopo tanti anni vincere il derby con il Ladispoli, retrocesso in promozione. Fuori dallo stadio abbiamo raccolto le emozioni di chi ha seguito la squadra nel corso della stagione. «Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo, ci siamo salvati con merito, è stata una stagione combattuta, adesso ci aspettiamo una squadra in grado di poter ambire a qualcosa di più - ha detto Paolo - . Sugli spalti del Galli c'era tanta gente, il pubblico è stato il dodicesimo in campo. Non si vedevano così tanti tifosi da anni, gli appelli sono serviti a trascinare tanti sportivi, che al momento del bisogno, rispondono presente». E poi ancora.

«Salvezza meritata, con Ferretti in panchina la squadra è cambiata, dimostrando di avere i mezzi per potersi salvare. Ne siamo felici, adesso chiediamo alla società di regalarci una formazione competitiva, di darci qualche bella notizia per la prossima stagione. Vogliamo vincere il derby contro il Ladispoli, ce lo auguriamo», racconta con un filo di voce David D'Annunzio, esponente storico del tifo verde azzurro.

