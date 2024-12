Si avvicina l’esordio stagionale nel campionato di Eccellenza per il Civitavecchia Calcio. Domenica alle 15.30 si parte dal Vittorio Tamagnini per la prima gara stagionale contro l’Ottavia, con la squadra di Massimo Castagnari che cercherà di mettere subito in tasca i primi punti del suo cammino.

Non sarà semplice, visto che i romani hanno grande entusiasmo dopo aver conquistato la massima categoria regionale lo scorso anno ed hanno già disputato il loro primo incontro ufficiale, che li ha visti perdere per 4-0 sul campo della Rieti nel turno preliminare di Coppa Italia e quindi potranno avere qualche energia in più rispetto al Civitavecchia, che fino ad ora ha disputato solo tre amichevoli, anche per via dell’annullamento della sfida che si doveva giocare sabato scorso a Campo dell’Oro contro il Grifone.

Ma è anche tempo di fare un piccolo bilancio prima che la palla inizia a rotolare.

«Abbiamo fatto un grandissimo lavoro fino ad ora - dichiara il direttore sportivo Marco Angelocore - non tanto a livello di match, perché abbiamo avuto molti infortunati e la rosa non era ancora completata del tutto, abbiamo voluto evitare delle amichevoli in più proprio per non sfruttare troppo i ragazzi. Con il Celano avevamo sette persone fuori, a Tolfa ne avevamo sei, abbiamo così deciso di comune accordo con mister Castagnari di ridurre il numero degli impegni. Abbiamo completato la rosa negli ultimi giorni con l’arrivo di Rossetti, siamo soddisfatti dei ragazzi, che hanno fatto un lavoro incredibile. Sono contentissimo dell’approccio che hanno avuto, sia sul campo che con la società. Sono ragazzi seri e per bene. Questo mi fa ben sperare».

Ma il ds Angelocore come ha visto i ragazzi in vista del primo impegno?

«La società è vicina a loro in tutto e per tutto - riprende il dirigente nerazzurro - a cominciare dai presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi, fino ad andare a tutti coloro che gravitano nell’ambiente prima squadra. Tutti mi hanno soddisfatto tantissimo. I ragazzi sono sereni ed hanno pensato solamente a fare i calciatori, speriamo di recuperare gli ultimi infortunati. Fuori c’è ancora De Goicoechea e Cristian Vittorini, oltre alla questione portieri».

Infatti c’è una questione che va risolta all’interno del gruppo nerazzurro, ovvero proprio quella dell’estremo difensore, con Romagnoli, Calisse e Midio che hanno avuto tutti problemi fisici nelle ultime settimane, tanto da richiedere la presenza di altri portieri del settore giovanile per gli allenamenti. Si era anche parlato di un possibile accordo con un giocatore libero per poterlo avere in campo domenica contro l’Ottavia.

«Ce la faremo per l’esordio in campionato - spiega Marco Angelocore - Midio dovrebbe rientrare in settimana, Romagnoli ha ricominciato la scorsa settimana e non è ancora al meglio della forma, perché ha svolto mezza preparazione, siamo ben fiduciosi. Mi auguro che il mio innesto possa portare qualcosa al Civitavecchia, con una città bellissima, dove mi sono trovato subito bene, perché tutti mi hanno accolto in maniera splendida, a cominciare dalla gente che mi incontra e mi ringrazia. In realtà sono io che ringrazio tutti e spero di poter portare a questa città risultati importanti».

Ma quanto tempo ci vorrà ancora per vedere un Civitavecchia al 100% delle proprie potenzialità?

«Essendo una squadra con molte novità ci vorrà un po’ di tempo -riprende Angelocore - ma il mister e il suo staff hanno lavorato davvero bene. I carichi di lavoro sono stati pesantissimi, il preparatore ha lavorato molto bene, pensando a lungo termine. I ragazzi non sono ancora al 100%, ma al 60-70%, credo che fra 10-15 giorni vedremo un bel Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA