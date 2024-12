Christian Gasparri torna alla ribalta. Dopo un periodo “no”, nel quale è rimasto senza combattere per un anno e mezzo, anche a causa di un infortunio che gli aveva fatto saltare un importantissimo incontro la scorsa estate, Ice Man è pronto a far esultare nuovamente i suoi tifosi.

Il ragazzo originario di Tarquinia ma molto amato anche a Civitavecchia farà ritorno sul ring il prossimo 26 gennaio per un match di rientro, nel quale proverà a buttar via le tossine presenti per il periodo di inattività.

Va ricordato che Gasparri si era laureato ed aveva anche difeso la cintura del Mondiale giovanile Ibo dei pesi Leggeri.

Intanto c’è una nuova importante per il boxeur allenato dal papà Riccardo e dallo zio Angelo, che è tornato a far parte del Team Conti Cavini di Grosseto, sostenuto dalla navigata Rosanna Conti Cavini.

“Tenetevi pronti, presto usciranno grandi notizie”, ha commentato Christian Gasparri in un post sui social network.

