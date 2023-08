Sono ufficialmente chiuse le iscrizioni per la prima edizione del torneo Città di Civitavecchia, che si svolgerà per una settimana alla piscina Centumcellae. Causa maltempo le giornate sono state posticipate con l'inizio previsto per mercoledì, fino a concludersi con la finalissima e una grande festa per martedì 5 settembre.

Sei le squadre iscritte, con oltre 80 atleti che abbracciano diverse generazioni, dai giovani fino ai master, passando anche per personaggi storici del movimento locale e alcune ragazze. Nel girone A figurano Pasticceria Mauro, Compagnia Portuale e Bar Pavoni. In quello B ci sono Ristorante Baia Blu, Impresa Sportiello e Ipertecnica. Le prime classificate accederanno direttamente alla semifinale, mentre le altre dovranno passare da uno spareggio.

«Ringraziamo tutti coloro che, con entusiasmo - affermano dalla Centumcellae - si sono avvicinati a questa iniziativa perché percepiamo la voglia di stare di nuovo insieme a praticare uno sport, una passione bellissima che non permetteremo mai possa tramontare. Vi ricordiamo che per tutte le serate di svolgimento del Torneo il Bar sarà a vostra disposizione per gustare le sfiziose proposte ogni sera dallo Staff della Piscina Centumcellae. Ulteriori informazioni riguardanti la formazione delle squadre, i gironi e gli orari delle partite verranno presto comunicate ufficialmente sui nostri social e sui canali ufficiali della città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA