Lunedì scorso è stato un giorno memorabile per la Pallavolo Civitavecchia, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive CONI Lazio e CIP Lazio tenutasi a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI. Alla società civitavecchiese è stata infatti conferita la Stella d’Argento al Valore Sportivo, il massimo riconoscimento per le società sportive.

L'onorificenza premia l'impegno della società che da oltre 60 anni raggiunge sul territorio ottimi traguardi sia nei campionati nazionali senior che nei campionati giovanili, maschili e femminili. Le benemerenze sportive – come le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al valore tecnico e le Medaglie al valore atletico – celebrano dirigenti, tecnici, atleti e, in questo caso, le realtà associative che si sono distinte.

La Presidente Marina Pergolesi ha espresso grande soddisfazione, definendo il premio come "il massimo riconoscimento per tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti che in questi anni si sono susseguiti e ci hanno regalato importanti traguardi". Ha sottolineato come i 61 anni di storia della società siano stati onorati con questo prestigioso sigillo, che va ad arricchire un palmares già grandioso. La Pallavolo Civitavecchia continua così a essere un punto di riferimento per lo sport locale.

