L’oro tanto sognato non è arrivato, ma l’Italia è riuscita comunque a salire sul podio agli Europei di Cittadella, ottenendo il terzo posto dopo aver vinto la finale di consolazione. La formazione azzurra, all’interno della quale sono presenti moltissime Sniperine, ha vinto con estrema superiorità lo scontro per il bronzo contro la Germania per 5-0. A chiudere la pratica il gol del capitano delle civitavecchiesi, Veronica Novelli.

Sicuramente rammarico c’è per quanto accaduto in semifinale, nella quale le azzurre sono state battute con un vistoso 4-0 dalla Francia. Due gol e due assist per Novelli nel corso della competizione. Una rete per Federica Ercolani, a combattere sullo stilmat anche Letizia Barocci, Laura Giannini, Gloria Padovan e il portiere Eugenia Pompanin. Grande festa in casa azzurra per il bronzo, con le ragazze che hanno cantato a squarciagola negli spogliatoi “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

