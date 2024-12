Ancora un successo fondamentale per la Ste.Mar 90 Cestistica, che riesce a raggiungere il terzo posto nella classifica del campionato di serie C.

Campogiani e compagni sono andati a vincere per 75-54 sul parquet della Pass Roma.

«Una partita iniziata sottotono - dichiarano dal club del presidente Stefano Rizzitiello - ma nella quale, progressivamente, i nostri ragazzi hanno preso il sopravvento, dilagando nell'ultimo quarto finalmente giocato con una grande e veloce circolazione di palla che ha messo ko i padroni di casa».

Quindi una grande soddisfazione per il quintetto di Francesco Casadio, che, magari non riuscirà ancora ad esprimere un gioco particolarmente spumeggiante, ma sta trovando la panacea di tutti i mali in questo momento, ovvero una serie di vittorie consecutive, in un momento gonfio di partite da giocare in trasferta.

In evidenza Spada con 17 punti e Price con 14.

Grazie a questo successo, subito dopo la coppia che comanda il girone I, con Tiber e Vigna Pia, spunta proprio la Ste.Mar 90, che aumenta così il suo morale nello spogliatoio.

Parziali: 13-11; 22-23; 6-15; 13-26.

Pass Roma: Franceschina, Marchisio 6, Bracciocurti 2, Procaccio 10, D'Agostino 8, Iacorossi n.e., Lo Basso 3, De Castro, Odper n.e., Tricarico n.e., Cianci 4, Legnini 21. Allenatore: Di Giovanni.

Cestistica Civitavecchia: Price 14, Campogiani, Rizzitiello 6, Mari, Pierleoni 7, Gianvincenzi 9, Paterlini 10, Bottone 12, Lepore n.e., Spada 17. Allenatore: Casadio.

